Η Μπακογιάννη βρίσκεται στις ΗΠΑ και θα έχει να πει διάφορα στο Μέγαρο Μαξίμου...

Η αποπομπή της Κ. Γκιλφόιλ βρήκε την Ντόρα Μπακογιάννη στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Εθνικού Κήρυκα», συναντήθηκε, στη Νέα Υόρκη, με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη που έχει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο χάρη στην ενεργητική στήριξη του Ντ. Τραμπ. Μαζί με τον σύζυγό της, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, συζήτησαν για τη στήριξη της ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Αλλά δεδομένων των καταιγιστικών εξελίξεων με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο επίκεντρο, είναι απίθανο να μη συζήτησαν το φλέγον θέμα.

Επομένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην ανάγκη να τον ενημερώσει η Ντόρα Μπακογιάννη για το κλίμα στα αμερικανικά κέντρα αποφάσεων. Η πρώην ΥΠΕΞ, άλλωστε, ξέρει από ρεπορτάζ, οπότε θα επιστρέψει σίγουρα με πληροφορίες...

Α.