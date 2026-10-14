Καμία αναφορά στο «νόμο Κατσέλη» από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Στη συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάστηκε η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ο Ν. Ανδρουλάκης αναφέρθρηκε αρκετές φορές στο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας χωρίς να αρθρώσει το όνομα της πρώην υπουργού.

Αντίθετα, ευχαρίστησε δημόσια τον τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Σπυράκο: «Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ευρύτερα γνωστός, αλλά είναι ο άνθρωπος που έσωσε την πρώτη κατοικία χιλιάδων Ελλήνων με το νόμο του 2010. Είναι αυτός που έγραψε το νόμο αυτό και πρέπει η κοινωνία να γνωρίζει ποιοι είναι οι όχι και τόσο γνωστοί πρωταγωνιστές για πολλά θετικά βήματα που έχουν γίνει στον τόπο».

Ο Δημήτρης Σπυράκος υπήρξε στενός συνεργάτης της Λούκας Κατσέλη και ο βασικός συντάκτης του νόμου Κατσέλη που όμως δεν ονομάστηκε νόμος Σπυράκου, όπως θα προτιμούσε ο Ν. Ανδρουλάκης...

Α.