Ξαφνικές αποστάσεις (μέχρι παρεξηγήσεως...) από την Κίμπερλι.

Οσα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ έχουν αναγκαστεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Μαρινάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Μηταράκης) ακολουθούν την ίδια τακτική: Επισημαίνουν ότι πρόκειται για απόφαση της Ουάσιγκτον, ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε υψηλότατο επίπεδο και πέραν τούτου ουδέν.

Κανένα σχόλιο για τις αποκαλύψεις των αμερικανικών ΜΜΕ, παρόλο που καταγγέλλονται σχέσεις διαπλοκής και με Έλληνες επιχειρηματίες, καμία αναφορά στις σχέσεις που είχαν αναπτύξει με την απολυμένη πρώην πρέσβειρα υπουργοί και τίποτα για το κόκκινο χαλί που της έστρωσαν όταν ήρθε στη χώρα μας και ενώ ήταν φανερό τι εκπροσωπούσε διπλωματικά, πολιτικά και πολιτισμικά.

Δρυός πεσούσης, οι κυβερνητικοί δεν ξέρουν τίποτα για το «φόνο» και καταπίνουν τη γλώσσα τους την ώρα που πλένουν τα χέρια τους...

Α.