Σε περιφέρεια όπου δεν είχε βγάλει έδρα το ΠΑΣΟΚ το 2023.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί αλλά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, ο πρώην υπουργός Άμυνας και αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α Πειραιά. Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στο κυνήγι του σταυρού με συνυποψήφιες την Μάρα Κουκουδάκη, την Γεωργία Γεννιά (προερχόμενη επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ) και την Στέλλα Βαρτελάτου.

Η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, αφού στήριξε τον Στ. Κασελάκη και έχοντας εκφραστεί με θερμά λόγια για την επιστροφή του Αλ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν προκάλεσε τη θετική δημοσιότητα που περίμεναν στην Χ. Τρικούπη.

Παρόλα αυτά η ενίσχυση της "συνιστώσας Κασσελάκη" στο ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί με τη Ν. Κασιμάτη και την Μ. Κοροβέση στον προθάλαμο.

Α.