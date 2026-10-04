Τα τραγούδια της «γαλάζιας γενιάς» στην εκδήλωση της Δευτέρας για τα 52 χρόνια της ΝΔ.

Η αλήθεια είναι ότι η ΝΔ κάνει ότι μπορεί για να θυμίσει την «παλιά ΝΔ» η ηγεσία του κόμματος.

Και δεν είναι μόνο η επαναφορά του «πυρσού», όπως σημείωσε στο εξαιρετικό της ρεπορτάζ το Σάββατο (ΕΔΩ) η Λώρα Ιωάννου.

Είναι και ότι στο παλαιό αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ. στην Πειραιώς θα ακουστούν και τα τραγούδια της «γαλάζιας γενιάς», με πρώτο-πρώτο τον «ύμνο της ΝΔ»: «Ζήτω η πατρίδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η ΝΔ». Αλλά και τον «Ύμνο της ΟΝΝΕΔ», το «Θα'ρθει ο καιρός», «Μύρισε θυμάρι και βασιλικό» κοκ.

Είναι φανερό πως η ηγεσία θέλει να «ψαρέψει» στους παρασδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος, που ένα τμήμα τους γυρνάει όλο και περισσότερο την πλάτη στο Μαξίμου.

Αλλά πρώτον, η επανασυσπείρωση δεν μπορεί να γίνει με την επαναφορά των συμβόλων και δεύτερον, η επαναφορά της «εποχής του πυρσού και των τραγουδιών της γαλάζιας γενιάς» θυμίζει απλώς το ΠΑΣΟΚ, με τις επετειακές εκδηλώσεις για την 3η του Σεπτέμβρη!

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Β.Σκ.