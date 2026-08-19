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Η Wall Street Journal, η «Βίβλος του αμερικάνικου καπιταλισμού» προειδοποιεί!

«Οσοι από μας πιστεύαμε ότι είχαμε θάψει τον σοσιαλισμό στο νεκροταφείο των αποτυχημένων εγχειρημάτων, μαζί με την ποτοαπαγόρευση, πρέπει να μάθουμε να συγκρατούμε την έκπληξή μας που τον βλέπουμε ξανά στη μόδα», διαμηνύει αρθρογράφος της «Wall Street Journal», της «Βίβλος του αμερικάνικου καπιταλισμού»!.

Και σημειώνει: «Όποις κοιτάζει τη σημερινή Αμερική και βλέπει μια ελεύθερη αγορά που λειτουργεί άψογα, καθοδηγούμενη από το αόρατο χέρι του Άνταμ Σμιθ, τότε πρέπει να βγάλει τα ροζ γυαλιά και να κοιτάξει καλύτερα»!

Γι΄ αυτό και οι Δημοκρατικοί στρίβουν «αριστερά» πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, μήπως και κερδίσουν απογοητευμένους ψηφοφόρους.

Εν αντιθέσει με την Ευρώπη, που στρίβει όλο και πιο δεξιά!

Β.Σκ.