Ο Γιάννης Οικονόμου είπε: «Αλίμονο με αυτή την αντιπολίτευση αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία».

«Αλίμονο με αυτή την αντιπολίτευση αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία». Η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου σε ένα πρώτο επίπεδο μπορεί να αναγνωστεί απλά ως απαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο – που συνήθως είναι κι αυτό που έχει σημασία στην πολιτική – θέτει τον εκλογικό «πήχη» της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές.

Τι θα σημαίνει, όμως, αυτό, σύμφωνα με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος δεν διατηρεί και την καλύτερη των σχέσεων τους τελευταίους μήνες με το Μέγαρο Μαξίμου;

«Θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καταφέρει να πείσουμε μεγάλα κοινωνικά στρώματα ότι απέναντι σε μια πρόταση ακυβερνησίας, σε μία Βαβέλ, σε μία προφανή αδυναμία να συνεννοηθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ ακόμα και για τα πιο απλά δεν θα έχουμε καταφέρει να τους πείσουμε ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει με ασφάλεια, με σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά 90,1.

Για το τι ενδεχομένως να συμβεί εντός της Πειραιώς εάν τελικά η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πιάσει τον πολυπόθητο στόχο της αυτοδυναμίας, δεν είπε λέξη…

Μ. Καλ.