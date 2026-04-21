Τις ενστάσεις του για την προσέγγιση γύρω από τις πελατειακές σχέσεις, αλλά και τον προβληματισμό του για την επικείμενη ψηφοφορία περί άρσης ασυλίας βουλευτών, εξέφρασε ο Γιάννης Οικονόμου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, τοποθετούμενος τόσο για ζητήματα πολιτικής λειτουργίας όσο και για την επικείμενη ψηφοφορία στη Βουλή.

Αναφερόμενος στην ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σχετικά με τις πελατειακές σχέσεις, ο κ. Οικονόμου εξέφρασε τη διαφωνία του με τη λογική απόδοσης ευθυνών αποκλειστικά στους βουλευτές. Όπως σημείωσε, η συζήτηση για τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να ξεκινά «από κάτω προς τα πάνω», εστιάζοντας στον ρόλο του βουλευτή, στον βαθμό ελευθερίας που διαθέτει, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω ενίσχυσης ενός αρχηγοκεντρικού και πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, υποστήριξε ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις δεν αντανακλούν τη «ζώσα πραγματικότητα», τονίζοντας πως ο δεσμός πολίτη και πολιτικού δεν μπορεί να ερμηνεύεται μονοδιάστατα. Όπως ανέφερε, ο βουλευτής δεν λειτουργεί ως απλός εκπρόσωπος αλλά ως αντιπρόσωπος των πολιτών, εκφράζοντας τη βούληση και τις απόψεις τους. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η σχέση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και όχι στη λογική της εξυπηρέτησης, επιμερίζοντας την ευθύνη τόσο στους πολιτικούς όσο και στους πολίτες.

Σχετικά με την αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών, ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε την απόφαση «ιδιαίτερα δύσκολη», λόγω της φύσης των υποθέσεων αλλά και των ευρύτερων προεκτάσεων. Υπογράμμισε ότι, σε περιπτώσεις εμπλοκής με ευρωπαϊκούς θεσμούς, η δικαστική κρίση αποτελεί τον μόνο δρόμο για πλήρη διαλεύκανση, σημειώνοντας ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη του και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων του στην Ολομέλεια πριν καταλήξει στη στάση που θα τηρήσει.