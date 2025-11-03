Με την κυβέρνηση τα έβαλε ο πρώην υφυπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απέκρυψε την εξελίξεις στα ΕΛΤΑ ενώ δεν παρέλειψε να δώσει δίκιο στα αιτήματα των αυτοκινητιστών ταξί με αφορμή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει με την κυβέρνηση.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Οικονόμου, μίλησε στα «Παραπολιτικά 90,1» και αναφέρθηκε στο θέμα του αιφνιδιαστικού κλεισίματος 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, την απεργία των ταξί και το επιτελικό κράτος.

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 παραχώρησε ο βουλευτής της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου.

Με αφορμή την κοινοβουλευτική του ερώτηση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως «έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση πριν από τις αποφάσεις».

«Υπάρχει προβληματισμός από τον κόσμο. Η απόφαση που πήρε εκ νέου ο ΕΛΤΑ για τρίμηνη παράταση αφορά το Καπανδρίτι, τον Άγιο Στέφανο, τον Μαραθώνα, την Ανάβυσσο, την Παλλήνη και την Αρτέμιδα — έξι περιοχές από τις εννέα. Αυτό που γίνεται σήμερα, έπρεπε να είχε γίνει πριν παρθούν οι αποφάσεις, δηλαδή ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον υπουργό και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι είναι υπέρ της ανασυγκρότησης και της ψηφιακής μετάβασης των ΕΛΤΑ, προτείνοντας τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα, ωστόσο επισήμανε πως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοί και εθνικοί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρηση ταχυδρομείων σε ορισμένες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σε ένα ακριτικό νησί ή σε έναν ορεινό δήμο δεν είναι μόνο η κερδοφορία το ζητούμενο. Το ταχυδρομείο εκεί έχει κοινωνικό και εθνικό ρόλο. Στον Μαραθώνα, για παράδειγμα, έχουν κλείσει όλες οι υπηρεσίες και έχει μείνει μόνο το ταχυδρομείο – πρέπει να το δούμε με διαφορετικό μάτι», σημείωσε.

Για το επιτελικό κράτος

Αναφερόμενος στο κατά πόσο υπήρξε αστοχία στη λειτουργία του επιτελικού κράτους, ο κ. Οικονόμου απάντησε«Δεν ξέρω ποιος είχε ή δεν είχε την ευθύνη. Όταν βγαίνει μια απόφαση, όλοι έχουμε ευθύνη. Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρχε σκότος. Μπορεί να ήταν αβλεψία, δεν θα πάρουμε τα κεφάλια κανενός, αλλά όταν δεν υπάρχουν καλές κινήσεις, πρέπει να τις διορθώνουμε.»

Για την απεργία των ταξί

Σχετικά με την απεργία των ταξί, ο βουλευτής εμφανίστηκε απογοητευμένος, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχε ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα μπορούσε να αποτρέψει τις αντιδράσεις.

«Είχαμε ετοιμάσει ένα σχέδιο με συναίνεση, πολύ δημιουργικό, που θα έλυνε όλα τα προβλήματα. Δεν επιλέχθηκε αυτό. Ακολουθούμε τη γραμμή της κυβέρνησης και του υπουργού, αλλά οι αντιδράσεις είναι δεδομένες», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι οι οδηγοί ταξί έχουν δίκιο, απάντησε «Νομίζω ότι έχουν τα δίκια τους. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρακτική που αποφύγαμε να εφαρμόσουμε, παρότι δηλώνουμε θιασώτες των ευρωπαϊκών δεδομένων. Δεν καταλαβαίνω τη φθορά που προκαλείται, ούτε και πολλοί συνάδελφοί μου.»