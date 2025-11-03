Σε 158 καταστήματα δόθηκε τρίμηνη παράταση λειτουργίας, ενώ 46 καταστήματα κλείνουν άμεσα.

Ως «μαύρη ημέρα» για την Αττική χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας – Αττικής, Γιάννης Οικονόμου, το κλείσιμο 38 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTnews.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι δεκάδες εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας έχασαν τη δουλειά τους, ενώ άλλοι μετακινήθηκαν αιφνιδιαστικά σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίηση αργά το βράδυ, χωρίς να τηρηθεί ο κανονισμός μεταθετότητας. Μάλιστα, όπως είπε, «υπάρχει συμβασιούχος με 17 χρόνια προϋπηρεσίας στα ΕΛΤΑ που βρέθηκε εκτός εργασίας».

Η εξυπηρέτηση των πολιτών περνά σε ιδιώτες

Μπροστά από το κατάστημα της Νέας Σμύρνης, επί της οδού Ομήρου, ο πρόεδρος του Σωματείου επισήμανε ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται στα γκισέ των ΕΛΤΑ, ωστόσο η διανομή των δεμάτων θα ανατεθεί πλέον σε ιδιώτες. «Προκαλώ να καλέσετε τον κ. Σκλήκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, ώστε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα λέω», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, σε 158 καταστήματα δόθηκε τρίμηνη παράταση λειτουργίας, ενώ 46 καταστήματα κλείνουν άμεσα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για «μερική υποχώρηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ υπό την πίεση της κοινωνικής αντίδρασης και της κυβερνητικής παρέμβασης».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «ο Οργανισμός έχει ιστορία δύο αιώνων, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του πολίτη και το δίκτυο διανομής του αποτελεί το βασικό του εργαλείο». «Με το κλείσιμο του 45% των καταστημάτων, μεγάλοι δήμοι μένουν χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ποιότητα και την προσβασιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών», τόνισε.

Ασκώντας δριμεία κριτική στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, ο κ. Οικονόμου δήλωσε ότι «ο κ. Σκλήκας τα παρουσιάζει ωραία θεωρητικά, αλλά στην πράξη ξεκινά μια μαύρη σελίδα: η εξυπηρέτηση και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων περιορίζονται, ενώ τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο».

Όπως κατήγγειλε, «πριν από 15 ημέρες, ο διευθύνων σύμβουλος, με δική του εντολή, διπλασίασε τις γεωγραφικές περιοχές ευθύνης των διανομέων. Έτσι, ένας δήμος που μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν από 15 ταχυδρόμους, τώρα εξυπηρετείται από 10, με αποτέλεσμα να αυξάνεται υπέρμετρα η ένταση εργασίας». «Πώς μπορεί ένας εργαζόμενος με μηχανάκι 20 ετών να εξυπηρετεί τόσο μεγάλη περιοχή και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες;» διερωτήθηκε.

«Είναι αδιανόητο να λαμβάνονται αποφάσεις που συρρικνώνουν το ταχυδρομείο και αποδυναμώνουν τον ρόλο του», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι από τα 46 καταστήματα που σφραγίζονται άμεσα, τα 38 βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Τέλος, σημείωσε ότι δήμοι και περιφέρειες έχουν ήδη προτείνει να παραχωρήσουν δωρεάν ή με συμβολικό ενοίκιο χώρους για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα ταχυδρομεία στις περιοχές τους.

