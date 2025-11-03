Προς καρατόμηση -σε ρόλο εξιλαστήριου θύματος- ο διευθύνων σύμβουλος- Ο ένας υπουργός ρίχνει τις ευθύνες στον άλλο- Αναζητείται ο υπεύθυνος ...υπουργός!

Αντιμέτωπη με μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της, όπως πχ με τους συνταξιούχους και τους κατοίκους των χωριών της υπαίθρου- βρίσκεται η κυβέρνηση, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση να κλείσει 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Τα 46 υποκαταστήματα στο Λεκανοπέδιο και τις μεγάλες πόλεις, μάλιστα, έχουν κλείσει από το πρωί σήμερα, ενώ το κλείσιμο των υποκαταστημάτων της επαρχίας έλαβαν τρίμηνη αναβολή.

Ο «ξαφνικός θάνατος» του ταχυδρόμου και των ταχυδρομείων ανέδειξε για μια ακόμα φορά το αλαλούμ που επικρατεί στο ...επιτελικό κράτος.

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα:

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ: Ο Κωστής Χατζηδάκης αρνείται ότι έχει ο ίδιος την ευθύνη, ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας θεωρείται -και είναι- «άνθρωπός του». Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Παπαγεωργίου, που έχει την επίβλεψη των ΕΛΤΑ όπως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης των αστικών συγκοινωνιών, ανεξαρτήτως συνυπευθυνότητας άλλων υπουργείων, αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη.

ΠΡΟΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οι πληροφορίες επιμένουν πως τη νύφη θα πληρώσει ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας, στον οποίο χρεώνεται ότι δεν είχε ενημερώσει επαρκώς την κυβέρνηση ότι θα κλείσει τώρα τα υποκαταστήματα! Είναι εκείνος που πέρυσι υποσχόταν ότι τα ΕΛΤΑ δεν θα έχουν ζημιές το 2024, ενώ θα ανοίξουν άλλα 600 σημεία με ιδιώτες-και αντ΄ αυτού οι ζημίες συνεχίστηκαν και αντί να ανοίξουν 600 σημεία κλείνουν 204 υποκαταστήματα! Ερώτημα: Οι αρμόδιες υπουργοί τι έπρατταν; Και το ...επιτελικό κράτος πώς λειτουργεί;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ...ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟ! Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση είναι υπέρ του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, αλλά δεν ήθελε ...λιγότερες αντιδράσεις! Να έχει, λέει, εξηγηθεί καλύτερα το σχέδιο στην κοινή γνώμη! Λες και μπορούσαν να αποφευχθούν οι αντιδράσεις.

ΣΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΘ: Εκείνο που δυσαρεστεί περισσότερο το Μαξίμου είναι που οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ έρχονται για συζήτηση στη Βουλή -και την Πέμπτη ψηφίζονται- τα φορολογικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Μέτρα στα οποία το Μαξίμου ήλπιζε να καλυτερέψουν τη δημοσκοπική εικόνα του κυβερνώντος κόμματος!

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΓΑΛΑΖΙΩΝ» ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Κάτω από την πίεση των ψηφοφόρων τους «γαλάζιοι» βουλευτές αλλά και κάποιοι δήμαρχοι, αντιδρούν έντονα στο κλείσιμο των καταστημάτων. Τόσο στο Λεκανοπέδιο, όσο και στην επαρχία. Αντιδράσεις που μεγέθυναν τη λαϊκή οργή.

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ: Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, φέρονται δυσαρεστημένοι με τις αντιδράσεις των «γαλάζιων» βουλευτών και θα επιχειρήσουν να τις σταματήσουν και να μην εκφραστούν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές την Τρίτη.