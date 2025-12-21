Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ καλούσε επί πέντε χρόνια την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για το «πλιάτσικο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» του τηλεοπτικού σταθμού MEGA με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ καλούσε επί πέντε χρόνια την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για το «πλιάτσικο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «δεν περιήλθε τυχαία ή για εξωγενείς λόγους στη θέση που βρίσκεται, αλλά είναι ο ίδιος που με την πολιτική του κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα της χώρας, γιατί πιστεύει βαθιά σε δύο Ελλάδες: στη μικρή Ελλάδα που καλοπερνά και τη μεγάλη που αγκομαχά. Και αυτή η πολιτική του φαίνεται και στον αγροτικό τομέα».

Στον απόηχο της τοποθέτησης του Μ. Βορίδη, βασικού πολιτικού υπαιτίου της κατάστασης των αγροτών, ότι αν συνεχίσουν έτσι, δεν θα πάρουν τίποτα, ο Εκπρόσωπος Τύπου διερωτήθηκε:

«Είναι αυτό θετική διάθεση για διάλογο ή απειλή, ωμός εκβιασμός και τορπιλισμός κάθε πιθανότητας διαλόγου; Ο καθένας μας έχει το βάρος και την ευθύνη για τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Εμείς θέλουμε τον διάλογο ώστε να γυρίσουν οι αγρότες, όχι ηττημένοι, αλλά με ασφάλεια για το εισόδημα, την παραγωγή, τις οικογένειές τους. Και η κυβέρνηση αυτό δεν το διασφαλίζει».

Υπογράμμισε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της συντριπτικής πλειοψηφίας των αιτημάτων των αγροτών, τα οποία «κοστίζουν πολύ λιγότερο από τη ζημιά που έκανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Νέα Δημοκρατία» και πρόσθεσε: «Μπορεί να μιλάει ο Πρωθυπουργός για εξοικονόμηση 160 εκατομμυρίων από εκείνα που πηγαίναν σε λάθος τσέπες, αλλά ας πολλαπλασιάσουμε τα 160 εκατομμύρια επί επτά χρόνια. Είναι 1 δισ. στο οποίο προστίθεται και το 1 δισ. πρόστιμο που έχει μπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ενδεικτικά, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ ότι «μπορεί να υλοποιηθεί το πλαφόν στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα στο ρεύμα. Υπάρχουν λύσεις πολύ κοντά σε εκείνα που ζητούν οι αγρότες, αλλά η κυβέρνηση δεν τις θέλει, γιατί επιδιώκει να χτυπήσει τη μικρή παραγωγή. Είναι η ιδεοληψία της αυτή, η οποία γεννά αυτήν τη στάση».