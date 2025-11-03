Το υπερταμείο ή η κυβέρνηση.

Η απραξία της τελευταίες πενταετίας φαίνεται ότι οδήγησε στο νέο λουκέτο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Μπορεί το 2019 τα ΕΛΤΑ να ήταν στο Υπερταμείο, ωστόσο το γεγονός ότι μεσολάβησαν 5 χρόνια ανάπτυξης και τα ΕΛΤΑ βρέθηκαν στη χειρότερη κατάσταση που υπήρξαν ποτέ μαρτυρά πολλά για τον τρόπο που οδηγήθηκαν στο σήμερα.

Χαρακτηριστικά είναι όσα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στη Βραδυνή: «Κύριε Πρωθυπουργέ, εκτός από τη Δ.Ε.Η. που έχετε ανακοινώσει ένα σχέδιο διάσωσης, και τα ΕΛΤΑ είναι μία βόμβα που έχετε παραλάβει. Μέχρι το τέλος του 2019 θα εμφανίσουν ταμειακό έλλειμμα 100 εκατομμύρια. Ποιο είναι το σχέδιο διάσωσης που εξετάζετε, επομένως, γι’ αυτά; Είστε προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησής τους;»

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τα ΕΛΤΑ είναι ακόμα μία βόμβα που μας κληροδοτήθηκε. Όπως γνωρίζετε, ζητήθηκε η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και θα τοποθετηθεί σύντομα καινούργια διοίκηση, η οποία θα αναλάβει, μαζί με το εποπτεύον Υπουργείο, την εκπόνηση ενός δραστικού σχεδίου εξυγίανσης των ΕΛΤΑ. Θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές για να μπορέσουμε κρατήσουμε και την καθολική υπηρεσία, η οποία είναι επιβεβλημένη κα από το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλ και να εξυγιάνουμε και να κάνουμε τα ΕΛΤΑ πιο ανταγωνιστικά στο κομμάτι των ταχυμεταφορών και των logistics, όπου μπορούν να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο. Και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το 2019 υπάρχει -επειδή πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε- κονδύλι και πρόβλεψη για την έκτακτη στήριξη των ΕΛΤΑ.