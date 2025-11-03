Ζητήσαμε να έχουμε περαιτέρω ενημέρωση», τόνισε η υφυπουργός Μετανάστευσης.

Στη λίστα με τα στελέχη της ΝΔ που τάσσονται κατά του ξαφνικού λουκέτου στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, προκαλώντας τεράστια αναταραχή κυρίως στους κατοίκους της περιφέρειας, πρόσθεσε το όνομά της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

«Αν χρειάζεται κάποια αναδιάρθρωση, να γίνει. Να γίνει και έλεγχος των οικονομικών και να δούμε πώς μπορούν να είναι κερδοφόρα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό, σε χωριά απομακρυσμένες νησιωτικές κι ορεινές περιοχές», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤNews.

«Φταίει η διοίκηση των ΕΛΤΑ, προφανώς, που εφάρμοσε αυτά τα μέτρα. Ότι κλείνουν 204 καταστήματα δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε όταν ανακοινώθηκαν ποια και πού είναι και γι’ αυτό τον λόγο πάρα πολλοί από εμάς ζητήσαμε να έχουμε και μία περαιτέρω ενημέρωση και να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό», είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Ξέρουμε όλοι ότι τα ταχυδρομεία είναι κάτω από τον έλεγχο του Υπερταμείου, με τον νόμο 43 89 του 2016, άρα λοιπόν δεν είναι δημόσιο αυστηρά. Όλο αυτό θέλει σχέδιο κι αν πράγματι υπάρχει πλάνο για να εξυπηρετούνται όλοι αυτοί οι κάτοικοι και να μην αλλάξει τίποτα στην ποιότητα των υπηρεσιών πρέπει να εφαρμοστεί ή να το εξηγήσουμε στους κατοίκους, ώστε να ξέρουν ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Να ξέρουν πώς και πότε θα λαμβάνουν τη σύνταξή τους, για παράδειγμα πώς και πότε θα πληρώνουν λογαριασμούς. Και να γίνει το μάζεμα, το οικονομικό. Θεωρώ πως δεν πρέπει να κλείσουν καταστήματα ΕΛΤΑ, εκτός και αν διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα μπορέσουν να εξυπηρετούνται με την ίδια ποιότητα και με καλύτερο τρόπο», πρόσθεσε η Σέβη Βολουδάκη.