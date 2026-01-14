Πράκτορες εκφράζουν ανησυχία για το αν καλύπτονται επαρξώς οι τοπικές ιδιαιτερότητες και τα αυξημένα λειτουργικά βάρη, ιδίως σε απομακρυσμένες ή λιγότερο κερδοφόρες περιοχές.

Με προβληματισμό αντιμετωπίζεται το νέο προμηθειακό καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών και της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του δικτύου last-mile.

Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε έπειτα από έγκαιρη διαβούλευση και συστηματική ενημέρωση των πρακτόρων, δίνοντας έμφαση στην επιβράβευση της έγκαιρης και ποιοτικής παράδοσης, με πρόσθετη αμοιβή για παραδόσεις την επόμενη ημέρα και με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Ωστόσο, πίσω από τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία, σύμφωνα με τα οποία για περισσότερο από το 75% των πρακτόρων οι αμοιβές παραμένουν ίδιες ή αυξάνονται, αναπτύσσεται ένας ευρύτερος προβληματισμός για το πώς αποτυπώνεται στην πράξη ο λεγόμενος «εξορθολογισμός» και η «δικαιότερη κατανομή» των αποδοχών. Παρότι τα ΕΛΤΑ επιμένουν ότι δεν πρόκειται για οριζόντια μείωση εισοδημάτων, αλλά για σύστημα που λαμβάνει υπόψη τον όγκο, το κόστος και την ποιότητα της υπηρεσίας, πράκτορες εκφράζουν ανησυχία για το αν τα κριτήρια αυτά αντανακλούν επαρκώς τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα αυξημένα λειτουργικά βάρη, ιδίως σε απομακρυσμένες ή λιγότερο κερδοφόρες περιοχές.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων καταγράφηκαν μειώσεις αμοιβών από την αρχική εφαρμογή και δηλώνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε ατομικές συναντήσεις με τους συγκεκριμένους πράκτορες, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών. Παράλληλα, προβάλλεται ως αντιστάθμισμα το γεγονός ότι εντός του 2025 αρκετοί πράκτορες της ΕΛΤΑ Courier έχουν αναλάβει έργο διανομής παραδοσιακού ταχυδρομείου, ενισχύοντας το συνολικό τους εισόδημα και διευρύνοντας το αντικείμενό τους.

Το ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι κατά πόσο ο συνολικός μετασχηματισμός που ευαγγελίζεται η εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των συνεργαζόμενων πρακτόρων και την ισορροπία μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών και οικονομικής αντοχής του δικτύου.