Συναγερμός στη Δανία από την σύγκρουση δύο τρένων, οι πρώτες πληροφορίες.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία την Πέμπτη, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, δήλωσαν στο Reuters οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Hillerod, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης.

«Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης.

«Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, οπότε κανείς δεν είναι παγιδευμένος... Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις στο σημείο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Μεταξύ των συνολικά 17 τραυματιών, τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, επικαλούμενο τις υγειονομικές αρχές της χώρας.

«Λάβαμε την ειδοποίηση ακριβώς στις 6:30 π.μ.», δήλωσε στο AFP ο Τιμ Σίμονσεν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το τρένο κι επομένως δεν έχει παγιδευτεί κανένας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, όπως έγραψε στο Χ η πυροσβεστική υπηρεσία.

Σκιά στη φήμη του συστήματος μεταφορών

Η Δανία υπερηφανεύεται ότι διαθέτει ασφαλές σύστημα μεταφορών, ωστόσο στο παρελθόν έχουν σημειωθεί περιστατικά.

Το 2019, σιδηροδρομικό δυστύχημα άφησε πίσω του οκτώ νεκρούς και 16 τραυματίες.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ένα άτομο σκοτώθηκε και 27 τραυματίστηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και εκτροχιάστηκε στη νότια Δανία, κοντά στα γερμανικά σύνορα, αναφέρει η DW.