«Ο δικός μας "κύριος Στέφανος", στην χώρα των αθανάτων πια»

Το Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου, αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο. Ο σπουδαίος ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 97 ετών.

Ο Στέφανος Ληναίος, κατά κόσμον απεβίωσε στο σπίτι του στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2026. Την είδηση του θανάτου του, γνωστοποίησε η κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιληναίου (διευθύντρια των μουσικών της ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας) με μια ανάρτηση στα social media, την ημέρα της αποτέφρωσής του, στις 22 Απριλίου.

Το 1970, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Ληναίος με τη σύζυγό του, Έλλη Φωτίου, δημιούργησαν το θίασο Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο Θέατρο Άλφα της Αθήνας, όπου παρουσίασαν περισσότερα από 40 ελληνικά και ξένα θεατρικά έργα, τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος. Το ζεύγος Ληναίος-Φωτίου διεύθυνε το θέατρο μέχρι την αποχώρηση τους από την ενεργό δράση το 2020.

H ανακοίνωση του Θεάτρου Άλφα Ληναίος-Φωτίου

«Το Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου, οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του αποχαιρετούν με θλίψη και ευγνωμοσύνη τον Στέφανο Ληναίο. Ο δικός μας «κύριος Στέφανος», στην χώρα των αθανάτων πια, μας αφήνει σπουδαία θεατρική παρακαταθήκη, παράλληλα με την ενεργή πολιτική του παρουσία και τα παρεμβατικά κείμενα-άρθρα του. Θα τον θυμόμαστε και θα τον αγαπάμε.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην επί 63 χρόνια σύντροφό του, Έλλη Φωτίου, τα παιδιά και τα εγγόνια του».