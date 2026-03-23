Δύο νεκροί και 41 τραυματίες από τη σύγκρουση στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό όχημα, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 41.

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της Air Canada Express. Οι 32 από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο, αλλά εννιά παραμένουν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Ανάμεσά τους είναι τουλάχιστον δύο πυροσβέστες, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι.

Το CRJ-900 αεροσκάφος της Air Canada Express- το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation- μετέφερε 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος και είχε προσγειωθεί από το Μόντρεαλ.

Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθε ηχητικό απόσπασμα από την επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Από αυτό φαίνεται πως το πυροσβεστικό όχημα πήρε άδεια για να περάσει από τον διάδρομο 4, όπου έγινε η σύγκρουση. Λίγες στιγμές μετά ακούγεται ο ελεγκτής να λέει «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, όχημα 1 σταμάτα, όχημα 1 σταμάτα».

Το αεροσκάφος χτύπησε το πυροσβεστικό με ταχύτητα περίπου 39 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightradar24. Επιβάτες περιέγραψαν στο WABC ότι από τη σύγκρουση ένας έπαθε κάταγμα στη μύτη, ενώ άλλοι χτύπησαν το κεφάλι τους στις μπροστινές θέσεις.

Ειδικοί στην ασφάλεια της αεροπορίας λένε ότι στο μικροσκόπιο θα μπει τόσο το επίπεδο στελέχωσης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, όσο και οι ενέργειες του ελεγκτή και του πληρώματος του πυροσβεστικού οχήματος.

«Το αεροσκάφος προφανώς πήρε άδεια προσγείωσης και από τις επικοινωνίες φαίνεται πως το όχημα διάσωσης και πυρόσβεσης του αεροδρομίου είχε άδεια. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τώρα που αφορούν τις επικοινωνίες», δήλωσε στο Reuters ο ειδικός σε ζητήματα ασφάλειας, Άντονι Μπρίκχαουζ.

Το πυροσβεστικό όχημα ανταποκρινόταν σε ξεχωριστό συμβάν με αεροσκάφος της United Airlines, που ανέφερε ένα ζήτημα οσμής, δήλωσε η Κάθριν Γκαρσία, εκτελεστική διευθύντρια της αρχής αερολιμένων Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ.

Το LaGuardia είναι ένα από τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης με μεγαλύτερη κίνηση. Πέρυσι πέρασαν από εκεί περισσότεροι από 30 εκατομμύρια επιβάτες. Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί 546 πτήσεις.

