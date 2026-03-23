Κλειστό το αεροδρόμιο La Guardia μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα.

Έχασαν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του επιβατικού αεροπλάνου της Air Canada Express που συγκρούσθηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, μετέδωσε το NBC News, σύμφωνα με το οποίο περισσότεροι από 12 επιβάτες τραυματίστηκαν.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) στέλνει ομάδα επί τόπου για να ερευνήσει τη σύγκρουση, όπως ανακοίνωσε.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, ωστόσο η εταιρεία σημείωσε ότι πρόκειται για προκαταρκτικούς αριθμούς από τη λίστα επιβατών, οι οποίοι «υπόκεινται σε επιβεβαίωση».

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε νωρίτερα ότι αποφάσισε το La Guardia να κλείσει και όλες οι πτήσεις προς και από αυτό να ανασταλούν τις επόμενες ώρες, λόγω «επείγοντος περιστατικού» στο οποίο ενεπλάκη «αεροσκάφος» χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο, ανέφερε νωρίτερα μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 περί τις 06:15 (ώρα Ελλάδας).

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το πιλοτήριο να έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά και την υπόλοιπη άτρακτο άθικτη.

Το δικινητήριο αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και έχει χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.