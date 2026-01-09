Να «ουδετεροποιήσει» τους «καραμανλικούς» βουλευτές επιδιώκει το Μαξίμου.

Αρχικά ήταν η διαρροή πως ο πρωθυπουργός θα ορίσει τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη ως επικεφαλής της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.Εν συνεχεία, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής προτείνει τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο ως επικεφαλής της Διακομματικής Επιτροπής που θα καταθέσει προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα.

«Παιδομάζωμα των διαφωνούντων» επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ώστε να διαμορφώσει κλίμα ενότητας στη ΝΔ, να περιορίσει τις δημόσιες διαφωνίες ενόψει της τελικής ευθείας προς τις εκλογές, αλλά και να αποσυμπιεστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ενόψει του ανασχηματισμού.

Ο κίνδυνος πάντως τέτοιων -προεκλογικών- κινήσεων είναι να αυξηθεί η πίεση από τους βουλευτές που θα μείνουν εκτός κυβέρνησης...

Β.Σκ.