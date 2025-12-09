Ο Ευρυπίδης και η αντίδραση.

Το μοντέλο Τσιάρα στην Καρδίτσα με τους αγρότες να επιχειρούν να στήσουν μπλόκο κάτω από το γραφείο του διαδόθηκε γρήγορα και σε άλλες περιφέρειες. Με την παρότρυνση αγροτών που στηρίζουν την Ελληνική Λύση και την Φωνή Λογικής το ίδιο σχέδιο ακολουθήθηκε και στον νομό Ροδόπης όπου τρακτέρ τοποθετήθηκαν έξω από τα γραφεία των τριών βουλευτών που εκλέγει ο νομός.

Με την μόνη διαφορά ότι ο βουλευτής της Ν.Δ. Ευριπίδης Στυλιανίδης θεώρησε προσβολή την κίνηση των αγροτών σε βάρος του επειδή ήταν ο μόνος κυβερνητικός βουλευτής που μίλησε στον πρωθυπουργό έξω από τα δόντια για τα προβλήματα των αγροτών στην πρόσφατη περιοδεία του στην Κομοτηνή. «Πρώτη φορά βλέπω άνδρα να του λέει η γυναίκα του ότι δεν την ικανοποίησε αρκετά και εκείνος να κόβει τα γεννητικά του όργανα» είπε στους διοργανωτές των κινητοποιήσεων και τους διεμήνυσε να μην τον ξαναενοχλήσουν. Κατόπιν τούτου οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ από το γραφείο του.

Λ.Ι.