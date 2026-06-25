Τι αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης εναντίον του Δ.Αβραμόπουλου.

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Δ. Αβραμόπουλου πράγματι αναφέρεται και στο όνομα του πρώην Αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά. Συγκεκριμένα αναφέρει – σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews: «Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά την αποχώρηση του Αβραμόπουλου μία «Greek connection» φαίνεται να επέτρεψε την τεχνική τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων για το Κατάρ μέσω του μεσάζοντα (Καϊλή, Αβραμόπουλου και Γ...) και τελικά να επιτευχθεί συμφωνία του Συμβουλίου της Ε.Ε. μέσω του Σχοινά, στις 26/6/2022».

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από την πλευρά του έδωσε την εξής απάντηση: «Δεν είχα ποτέ καμία επικοινωνία, επαφή ή ερώτηση από τις Βελγικές αρχές για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όλες οι αποφάσεις για τις θεωρήσεις του Κατάρ και του Κουβέιτ ελήφθησαν με ομόφωνη απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων μετά από ενδελεχή έρευνα και θετική εισήγηση των υπηρεσιών της Επιτροπής».

Σημειωτέο ότι το επίμαχο θέμα της κατάργησης της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ είχε πάρει «πράσινο φως» από την Κομισιόν και το Συμβούλιο και έμενε να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Τελικά την ημέρα που ήταν να ψηφιστεί συνελήφθη η Εύα Καιλή και έτσι το εγχείρημα έμεινε μετέωρο...

Ε.Σ.