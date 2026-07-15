Κάθε απόγευμα οι φωνές από τον 6ο όροφο της οδού Αχαρνών ακούγονται μέχρι το ισόγειο.

Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να διασφαλίσει τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων και των κοινοτικών ενισχύσεων προς τον πρωτογενή τομέα, οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει σχέδιο, σοβαρότητα και αποτελεσματική διοίκηση – όχι να επενδύει αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή εμπειρία ενός προσώπου.

Μπορεί ο Μαργαρίτης Σχοινάς να προβάλλεται ως άνθρωπος με γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών και διασυνδέσεις στις Βρυξέλλες, όμως το πραγματικό κριτήριο είναι η εικόνα που παρουσιάζει το ίδιο του το υπουργείο. Και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στους διαδρόμους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κατάσταση μόνο ιδανική δεν δείχνει να είναι.

Οι αναφορές για εντάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις και δυσλειτουργίες στο γραφείο υπουργού προκαλούν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της κατάστασης. Όταν στελέχη που κατέχουν καίριες θέσεις φέρονται να συγκρούονται αντί να συνεργάζονται, η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί παρά να βαραίνει την ηγεσία.

Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για συμπεριφορές εκφοβισμού και αδικαιολόγητες κατηγορίες μεταξύ συνεργατών.

Κάθε απόγευμα οι φωνές από τον 6ο όροφο της οδού Αχαρνών ακούγονται μέχρι το ισόγειο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να εκτονωθεί η ένταση το απόγευμα της Τρίτης χρειάστηκε –όπως μας σχολίασαν στελέχη του υπουργείου– «αμερικανική επέμβαση», εννοώντας άνθρωπο της πολιτικής ηγεσίας με... αμερικανικές καταβολές, ο οποίος ανέλαβε να βάλει τέλος στην αναστάτωση.

Πρόκειται για εικόνα που δεν συνάδει με ένα υπουργείο που καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα.

Α. Κλ.