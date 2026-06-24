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Το Μαξίμου να κρατάει την ανάσα του για το τι άλλο μπορεί να του ξημερώσει…

Προς έκπληξη όλων και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Dnews στην δικογραφία γίνεται αναφορά και στο όνομα της Μαργαρίτης Σχοινά. Πρώην Επιτρόπου και νυν υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με δικαστικές πηγές να υποστηρίζουν ότι η αναφορά στο όνομά του είναι αφηγηματική στο πλαίσιο της εξιστόρησης της υπόθεσης σχετικά με τις επαφές της Εύας και τόσο με τον Δ. Αβραμόπουλο όσο και με τον Μαργαρίτη

Σχοινά όσον αφορά το Κατάρ.

Χωρίς τον παραμικρό υπαινιγμό για την ποινική του εμπλοκή.

Και με το Μαξίμου να κρατάει την ανάσα του για το τι άλλο μπορεί να του ξημερώσει…

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Ε.Σ.