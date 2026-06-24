Ποιες οι επιλογές του πρώην Επιτρόπου.

Απορίας άξιο είναι γιατί αμέσως μετά την «αποκάλυψη» του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Δημ. Αβραμόπουλου, «φούντωσε» η συζήτηση πως το σκέλος της μεγάλης έρευνας για το σκάνδαλο του Qatargate που αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο για παρασκηνιακές κινήσεις και μεθοδεύσεις προκειμένου να μεταφερθεί ο φάκελος της υπόθεσης στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο να αποφευχθεί η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Τα σενάρια αυτά «πυροδότησε» και η δήλωση του Δημ. Αβραμόπουλου με την οποία δεν έκρυψε ότι προτιμά την ελληνική από τη Βελγική Δικαιοσύνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Άλλωστε, όπως εκτιμάται, δεν ήταν τυχαία η επίσκεψή του κ. Αβραμόπουλου, συνοδεία του δικηγόρου του, τη Δευτέρα στο Εφετείο, λίγες ώρες πριν… σκάσει η βόμβα για το ένταλμα σε βάρος του.

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Αν και ο κ. Ο Αβραμόπουλος κάνει γνωστό πως συναινεί στην άρση της ασυλίας του, με ενδιαφέρει η περαιτέρω στάση του και αν τελικά προβάλλει αντιρρήσεις στην εκτέλεση του εντάλματος σε μία προσπάθεια να μπλοκάρει την παράδοσή του στις Βελγικές αρχές.

N.T.