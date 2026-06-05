Με μπροστάρη τον στενό σύμβουλο του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Ν.Δ. Με μπροστάρη τον στενό σύμβουλο του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη. Εκτός από τους βουλευτές που αυτοδίκαια θα συμμετέχουν προτεραιότητα έχουν όλοι οι υποψήφιοι που πολιτεύτηκαν με την Ν.Δ. αλλά δεν εκλέχθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews τα τηλεφωνήματα έχουν, ήδη, αρχίσει με τους περισσότερους να δηλώνουν εκ νέου «παρών».

Εν συνεχεία τα ψηφοδέλτια εμπλουτίζονται με νέα πρόσωπα που είτε αυτοπροτείνονται είτε έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της κομματικής ηγεσίας στις διαρκείς περιοδείες ανά την Ελλάδα. Η τελευταία προβολή θα γίνει από τον πρωθυπουργό. Αν με ρωτάτε αν η Ν.Δ. είναι έτοιμη για εκλογές και αύριο η απάντηση είναι ναι.

Λ.Ι.