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Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη όπου παρατηρούνται και οι σημαντικότερες απώλειες, το κόμμα ετοιμάζει 13 «Πολιτικές Ακαδημίες».

Από αυτήν την εβδομάδα ξεκινάει η Ν.Δ. την συστηματική δουλειά επανασυσπείρωσης του κόμματος σε όλη την Ελλάδα.

Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη όπου παρατηρούνται και οι σημαντικότερες απώλειες, το κόμμα ετοιμάζει 13 «Πολιτικές Ακαδημίες». Όσες και οι εκλογικές Περιφέρειες.

Σε αυτές τις εκδηλώσεις θα προσκαλούνται όλα τα τοπικά στελέχη της Ν.Δ. – δυσαρεστημένα ή μη- προκειμένου να αναλύεται το κυβερνητικό έργο και να αναδεικνύονται τα έργα που έχουν γίνει ανά Περιφέρεια.

Τις προηγούμενες μέρες κάθε εκδήλωσης κυβερνητικό κλιμάκιο θα περιοδεύει σε όλους τους νομούς κάθε Περιφέρειας. Το εγχείρημα κομματικής ανάτασης της Ν.Δ. έχουν εκπονήσει ο προσωρινός Γραμματέας του κόμματος Στ. Κονταδάκης και ο Διευθυντής του κόμματος Γ. Σμυρλής.

Λ.Ι