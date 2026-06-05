Φαίνεται ότι η πλειοψηφία δεν έχει όρεξη για συγκρούσεις, πέρα από τις πολιτικές…

Η πρόσφατη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τον έθεσε αυτόματα και εκτός της Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις των οργάνων. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα πάει. Και το ερώτημα είναι θα τον δεχθούν στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το απόγευμα ή όχι.

Από ότι μαθαίνουμε δεν θα του κλείσουν την πόρτα. Θα τον δεχθούν ως μέλος του κόμματος και του δώσουν και τον λόγο. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία δεν έχει όρεξη για συγκρούσεις, πέρα από τις πολιτικές…

Α.Γ.