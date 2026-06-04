Αν επιλέξουν την «έξοδο» από την Κουμουνδούρου, είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές…

Στον ΣΥΡΙΖΑ όλες οι πλευρές προετοιμάζονται για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, το Σάββατο που έρχεται. Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο και όλοι αναγνωρίζουν πως οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι υπαρξιακού χαρακτήρα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ομάδα των «6» βουλευτών, που απαρτίζεται από τους Χάρη Μαμουλάκη, Μίλτο Ζαμπάρα, Συμεών Κεδίκογλου, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλου, Βασίλη Κόκκαλη και Γιώργο Καραμέρο, ετοιμάζουν δυναμική παρέμβαση.

Μέσω αυτής, θα ζητούν τη στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, που θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Αν προκριθεί κάτι διαφορετικό, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Και αν επιλέξουν την «έξοδο» από την Κουμουνδούρου, είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές…

Α.Γ.