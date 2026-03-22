Σε τυχόν ονομαστική ψηφοφορία δεν θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Αρχικά τον συμπαθή κλάδο των ταξιτζήδων τον ενέπαιζε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού που «παραμύθιαζε» την ηγεσία του κλάδου ότι «θα πείσουν» τον Κυρανάκη «να κάνει πίσω» σε κάποια κρίσιμα ζητήματα.

Στην ψηφοφορία για το νομοσχέδιο θα φανεί ότι τους εμπαίζουν και οι «γαλάζιοι» βουλευτές.

Επειδή οι ταξιτζήδες είναι ένα υπολογίσιμο εκλογικά σώμα αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές, κυρίως από το Λεκανοπέδιο, υποσχόταν πως είναι μαζί τους και πως ο Κυρανάκης κάνει λάθος.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ φέρεται να έλαβε δέσμευση από την Κουμουνδούρου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο, ενώ πιθανόν το ίδιο θα πράξει και το ΠΑΣΟΚ.

Τι θα κάνουν οι «γαλάζιοι» βουλευτές; Τώρα λένε πως δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς και θα υπερψηφίσουν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα φώτα πέφτουν πάνω στον πρώην αρμόδιο υφυπουργό Βασίλη Οικονόμου που ως προκάτοχος του Κώστα Κυρανάκη είχε φέρει σε πολλά σημεία του νομοσχεδίου τελείως διαφορετικές θέσεις.

Β.Σκ.