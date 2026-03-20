Για το Ολυμπιακός- Μπασκόνια...

Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει αποφασίσει να παραιτηθεί από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, εδώ και πολλές ημέρες. Και θα το κάνει επίσημα στην επερχόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. Επί της ουσίας, μετά το έπραξε στη συνάντηση που είχε, χθες, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Πάντως, ούτε η παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος στάθηκε ικανή να τον κρατήσει μακριά από τον Ολυμπιακό. Από ότι μάθαμε, την Πέμπτη το βράδυ, βρίσκονταν κανονικά με την παρέα του, στη συνηθισμένη θέση του, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να παρακολουθήσει τον αγώνα ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τη Μπασκόνια, για την Ευρωλίγκα.

Α.Γ.