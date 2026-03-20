Δεν γνωρίζουμε εάν η εν λόγω παραδοχή οδήγησε στην κατεδάφιση κάποιου φούρνου, ωστόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης όχι μόνο συμφώνησε αλλά υπερθεμάτισε για την ορθότητα των λεγομένων του Νίκου Δένδια αναφορικά με τους Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Η στήλη το επισημαίνει, γιατί έχει τη σημασία του, δεδομένης της εδώ και καιρό σοβούσας ενδοκυβερνητικής και ενδοπαραταξιακής κόντρας του Υπουργού Υγείας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και μπορεί η εν λόγω «γαλάζια» κόντρα να αποτελεί σκηνή από ταινία προσεχώς για την επόμενη μέρα της ΝΔ, ωστόσο η αιφνιδιαστική σύμπνοια αξίζει να επισημανθεί.

Συγκεκριμένα λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης με αφορμή την κριτική που δέχθηκε ο κ. Δένδιας για τη δήλωσή του για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, σημείωσε χαρακτηριστικά στο «Χ» πως «για να πούμε λοιπόν τα πράγματα απλά και καθαρά και η παρουσία των Patriot εκεί είναι απολύτως ορθή απόφαση που ενίσχυσε την Συμμαχία μας με το Βασίλειο, αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα και ενισχύει την ενεργειακή μας ασφάλεια αλλά και οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Δένδια απολύτως ορθές». Και πρόσθεσε: «η δημοσιοποίηση της επιτυχίας μας χθες από τον κ. Υπουργό Άμυνας ορθή διότι οι μεν Ιρανοί ούτως ή άλλως ξέρουν τι έγινε -αυτό δεν γίνεται κρυφά- άρα όσο ήταν να μας αντιπαθήσουν έχει γίνει ήδη, αντιθέτως το να γνωρίζει η ευρύτερη Κοινή Γνώμη και εδώ και στο Βασίλειο και στην ευρύτερη περιοχή και στις ΗΠΑ, ΕΕ κλπ θα πολλαπλασιάσει την ανοδική δυναμική της Χώρας μας».

Δείτε την ανάρτηση Γεωργιάδη

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2034859784436957414}