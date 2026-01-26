Ακολουθούν Λάρισα και Ηράκλειο.

Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει τελικά το «ντιμπέιτ» του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επειδή δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος για την παρουσίαση της «Ιθάκης» στα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας όρισε ως νέα ημέρα της παρουσίασης την επόμενη Παρασκευή.

Το ξενοδοχείο δίπλα στη λίμνη βλέπετε είναι κλεισμένο από τη Νέα Δημοκρατία για το προσυνέδριό της, με τον πρωθυπουργό να ομιλεί σε αυτό την Κυριακή.

Μετά τα Γιάννενα ο Αλ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο στη Λάρισα και το Ηράκλειο, οι ακριβείς ημερομηνίες όμως δεν έχουν οριστικοποιηθούν...

Β.Σκ.