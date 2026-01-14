Είχαν πλήρη εικόνα των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών του συστήματος.

Ούτε από «υβριδική επίθεση», ούτε από τίποτα τέτοιο δεν κατέρρευσε το σύστημα επικοινωνιών που οδήγησε στο «κλείσιμο» του FIR Αθηνών, πριν από μερικές ημέρες, όπως αποδείχθηκε.

Φαίνεται, όμως, ότι τόσο ο υπουργός Υποδομών, Χρήστος Δήμας, όσο και ο -παραιτηθείς, προ λίγων ωρών- διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργος Σαουνάτσος, είχαν πλήρη εικόνα των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών του συστήματος.

Διότι και οι εργαζόμενοι τους τα είχαν πει ένα κάρο φορές και μόλις πριν δύο μήνες τους τα επεσήμανε ο βουλευτής της ΝΕΑΡ, Δ. Τζανακόπουλος, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στις 15.10.2025, όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την Πολιτική Αεροπορία.

Στις 15 Οκτωβρίου ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς είχε θέσει ένα απλό ερώτημα. Αν πρακτικά και θεσμικά γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των πτήσεων, ενώ σημείωσε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο οδηγούσε σε «αποψίλωση» της Υπηρεσίας. Οι επισημάνσεις είχαν γίνει τότε αποδεκτές με ειρωνίες από την πλευρά της υπηρεσιακής και πολιτικής διοίκησης.

«Σας το λέω κύριε υπουργέ. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα που πάτε να κάνετε. Αφορούν την ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα. Γι αυτό θα ήμουν πολύ προσεκτικός, αν ήμουν στη θέση σας, στην αποστολή που σας έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός, να εκκαθαρίσετε την υπηρεσία από προσωπικό και αρμοδιότητες».

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Τζανακόπουλος θεώρησε ότι απάντηση από τους αρμόδιους, δεν είχε λάβει. Και το είπε στην τοποθέτηση του. Τρεις μήνες μετά, γίναμε όλοι μάρτυρες της «επιτυχίας» του υπουργού και του -μέχρι πρότινος- διοικητή. Ο διοικητής, εν τέλει, παραιτήθηκε. Την πολιτική, όμως, ευθύνη, θα την αναλάβει κανείς; Ρητορικό το ερώτημα…

{https://www.youtube.com/watch?v=E39mH__dDcg}