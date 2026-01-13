Φόβοι για τυχόν διαμαρτυρίες αγροτών.

Αναβάλλεται, όπως πληροφορούμαστε, το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης της ΝΔ που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο, με ομιλητή τον πρωθυπουργό και με παρουσία όλης σχεδόν της κυβέρνησης και του κομματικού απαράτ.

Ο πραγματικός λόγος είναι ότι το Μαξίμου φοβήθηκε κινητοποιήσεις από αγρότες και άλλους φορείς αλλά και ότι δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το προσυνέδριο καθώς θα υπάρξουν εντάσεις με τους αγρότες όλο το επόμενο διάστημα!

Έτσι δεν θα υπάρξει και το άτυπο ντιμπέιτ με τον Αλέξη Τσίπρα που θα βρίσκεται εκείνη την ημέρα στη συμπρωτεύουσα για την παρουσίαση του βιβλίου του.

Β.Σκ.