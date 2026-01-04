Τι δηλώνει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός με αφορμή το ερώτημα που έθεσε ο «Πληροφοριοδότης».

Με σχόλιό της η στήλη (ΕΔΩ) αναρωτήθηκε το πρωί της Κυριακής αν οι δυο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο Πρ. Παυλόπουλος ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόσκλησή μας και μας απάντησε τα εξής:

«Ο Μαδούρο είναι, κατά κοινή ομολογία διεθνώς, ένας στυγνός δικτάτορας που έχει διαπράξει σειρά απεχθών εγκλημάτων.

Πλην όμως και ανεξάρτητα και από τα λοιπά ζητήματα διεθνούς δικαίου, η ενέργεια του Προέδρου Τραμπ είναι ευθέως αντίθετη προς το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Το οποίο για κάθε πολεμική ενέργεια εκ μέρους του Προέδρου των ΗΠΑ απαιτεί προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, που στην προκείμενη περίπτωση δεν υφίσταται. Και αυτό ορθώς επισημαίνεται από τον Τύπο των ΗΠΑ, ιδίως δε από τις κορυφαίες εφημερίδες NY Times και Washington Post».

Σημαντικότατη ασφαλώς η τοποθέτηση του Προκόπη Παυλόπουλου. Αναμένουμε και τις τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αλλά και άλλων κορυφαίων στελεχών της συντηρητικής παράταξης.

Β.Σκ.