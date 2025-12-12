Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι.

Το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» της Κυριακής, είχε ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί από την διεύθυνση της εφημερίδας, ο Σπύρος Σουρμελίδης, διότι τα όσα αναφέρονταν δεν εξέφραζαν τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου αναζητά τον αντικαταστάτη του, που κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι εκ των έσω. Το πρώτο όνομα που έπεσε στο τραπέζι, είναι εκείνο του έμπειρου δημοσιογράφου, Γιάννη Κορωναίου, που εδώ και κάποιους μήνες είναι επικεφαλής της διαδικτυακής έκδοσης της «Αυγής».

Επίσης, έχει προταθεί ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο 105,5», Γιώργος Βούλγαρης, ενώ δεν έχει εγκαταληφθεί και το σενάριο της συντακτικής επιτροπής, που θα αποτελείται από τους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της εφημερίδας.

Α.Γ