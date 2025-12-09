Αν κάτι σε ενόχλησε και θεωρείς ότι σου δημιουργεί πρόβλημα, εγώ δεν είμαι αυτός που θα κατσικωθώ, τόνισε ο Σπύρος Σουρμελίδης.

«Ούτε με άδειασε κανένας ούτε άδειασα κανέναν», τόνισε ο πρώην διευθυντής της «Αυγής» Σπύρος Σουρμελίδης, ο οποίος παραιτήθηκε με αφορμή το πρωτοσέλιδο του κυριακάτικου φύλλου της εφημερίδας.

«Το διευθυντής δεν είναι δουλειά, το δημοσιογράφος είναι δουλειά», είπε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Για το πρωτοσέλιδο που προκάλεσε τριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως: «Η ματιά ήταν καθαρά δημοσιογραφική. Μετά το ''Παλλάς'' υπάρχει ένα νέο σκηνικό στον ευρύτερο χώρο, δεν μιλάμε μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον ευρύτερο χώρο. Η αγωνία και η δική μας η δημοσιογραφική είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένει να δει τι θα του πεις, ποια είναι η νέα εικόνα. Και του περιγράφεις αυτήν τη νέα εικόνα».

Ο κ. Σουρμελίδης σημείωσε πως: «Ούτε με άδειασε κανένας ούτε άδειασα κανέναν. Ούτε ο κ. Φάμελλος, θα ήμουν άδικος αν το έλεγα. Σε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα που συνεργαζόμαστε δεν σήκωσε το τηλέφωνο να μου πει "πάρε, βάλε"».

Διευκρίνισε ότι «η κατάσταση είναι δεδομένη: η αριστερή ματιά».

Στη δημοσιογραφική ερώτηση αν η «Αυγή» έχει υποχρέωση να εκφράζει τον εκάστοτε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Εχει επαγγελματική συνέπεια, να μην δημιουργήσει προβλήματα στα καλά καθούμενα. Αλλά εδώ, ούτε με άδειασε κανένας ούτε άδειασα κανέναν. Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται πλήρως όχι μόνο σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Ο εκάστοτε επικεφαλής ενός οργανισμού, που εν προκειμένω είναι το κόμμα, έχει κι άλλα κριτήρια στη συγκυρία».

Πρόσθεσε ότι δεν του ζητήθηκε η παραίτησή του και πως «δεν χρειάστηκαν πολλά πράγματα. Αν κάτι σε ενόχλησε και θεωρείς ότι σου δημιουργεί πρόβλημα, εγώ δεν είμαι αυτός που θα κατσικωθώ. Εφόσον βλέπω ότι στη συγκυρία κάτι ενοχλεί, λέω "δεν θέλω να σε δυσκολέψω"».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dethqy2ethm9?integrationId=40599y14juihe6ly}