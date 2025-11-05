Τι αλλαγές επιφέρει ο ορισμός Σέρμπου στη θέση του διπλωματικού συμβούλου του πρωθυπουργού.

Αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια» η περίληψη της απόφασης με την οποία ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος διόρισε τον Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και πρώην συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, σε θέση μετακλητού συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, με αρμοδιότητα τα καθήκοντα διπλωματικού συμβούλου.

Τη θέση καταλάμβανε έως πρόσφατα ο Γιάννης-Μιλτιάδης Νικολαΐδης, γνωστός στους διπλωματικούς κύκλους ως «Μίλτον» και σύζυγος της υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος, Χριστίνας Παπακωνσταντίνου. Ο απερχόμενος διπλωματικός σύμβουλος μετατέθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι, με παράλληλη διαπίστευση στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Ο «Μίλτον» θα είναι προσεχώς ο νέος πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία.

Λέμε προσεχώς διότι η μετακίνηση αυτή οδηγεί σε «καραμπόλες». Σύμφωνα με πληροφορίες ο νυν πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, Αντώνης Αλεξανδρίδης, θα μετακινηθεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Ε.Σ.