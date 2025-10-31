Αλλού το ΠΑΣΟΚ, αλλού ο ΣΥΡΙΖΑ και αλλού η Νέα Αριστερά για τον «κόφτη».

Οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής που περιλαμβάνουν και τη διασφάλιση της τήρησης του χρόνου ομιλίας με ηλεκτρονικό τρόπο υπερψηφίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ, κάτι που σχολιάστηκε από βουλευτές της ΝΔ που δεν το περίμεναν. Έτσι, ο Νικήτας Κακλαμάνης, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του, εξασφάλισε τη συναίνεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έφερε απέναντί του το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά που καταψήφισαν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε στο «ούτε ναι, ούτε όχι», ψηφίζοντας «παρών».

Την επόμενη εβδομάδα ο «κόφτης» θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, ειδικά από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Α.Σ.