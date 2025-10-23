Στην Vogue Greece, την Κυριακή.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα βρίσκεται στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου. Λίγες μέρες πριν, στις 26 Οκτωβρίου, θα συστηθεί στο ελληνικό κοινό με μια συνέντευξη στη Vogue Greece και στην Ηλιάνα Μάγρα.

Η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, δηλώνει «τρομερά ενθουσιασμένη» για το ρόλο που αναλαμβάνει και δείχνει με τον τρόπο της ότι θα είναι ορατή και θορυβώδης.

Διπλωματικές πηγές θεωρούν δεδομένο ότι η εκλεκτή του Τραμπ, που έχει άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, θα είναι περισσότερο παρεμβατική από τους προκατόχους της και υπογραμμίζουν ότι αυτό σημαίνει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους τη χώρα.

