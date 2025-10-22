Συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς. Όλες οι πλευρές κρίνουν αναγκαία μια συζήτηση που ξεπερνά τις προγραμματικές θέσεις και άπτεται στρατηγικών διλημμάτων.

Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς, στο φόντο της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του ανοιχτού ζητήματος που αφορά στην πραγματοποίηση του Προγραμματικού Συνεδρίου.

Όλα δείχνουν ότι στην αυριανή συνεδρίαση, πέρα από την αποσαφήνιση του χρόνου διεξαγωγής του συνεδρίου, αναμένεται να αποσαφηνιστεί και το περιεχόμενό του, καθώς όλες οι πλευρές κρίνουν αναγκαία μια συζήτηση που ξεπερνά τις προγραμματικές θέσεις και άπτεται στρατηγικών διλημμάτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνέδριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του Ιανουαρίου, ενώ σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι μέχρι τότε θα μεσολαβήσει η συνεδρίαση μιας Κεντρικής Επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο.

Σε κάθε περίπτωση, αύριο θα αρχίσουν να καταγράφονται οι στρατηγικές διαφωνίες, με ορίζοντα ένα συνέδριο που θα κρίνει το μέλλον της Νέας Αριστεράς, με ενδιάμεσο σταθμό τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Μπ. Γ.