Βελόπουλος καλεί Πούτιν και για τις πυρκαγιές

Βελόπουλος καλεί Πούτιν και για τις πυρκαγιές Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Θεωρίες συνωμοσίας ανακατεμένες με φιλοπουτινισμό.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έχει «θεραπεία», όχι μόνο για τη φαλάκρα και την άνοια, όπως τόσο επίμονα έχει διαφημίσει προτείνοντας θαυματουργά σκευάσματα, αλλά και για τις πυρκαγιές.

Καμία έκπληξη που η λύση Βελόπουλου βρίσκεται στη Ρωσία. Ο Πούτιν θα μας σώσει, όπως εξηγεί σε ανάρτησή του. Και η κριτική του προς τον πρωθυπουργό αφορά την άρνησή του να προστρέξει στον Πούτιν και στην επιμονή του στις ανεμογεννήτριες.

Θεωρίες συνωμοσίας ανακατεμένες με φιλοπουτινισμό. Βαρύ «φαγητό» για καλοκαίρι αλλά, δεν μπορεί, θα υπάρχει κάτι μαγικό (και) για τη δυσπεψία στο ντουλάπι του Βελόπουλου.

{https://x.com/velopky/status/1955844721680539926}

Α.Σ.

