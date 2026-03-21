Αν δεν βγουν μπροστά τώρα οι Μεσογειακοί όπως έβγαιναν παλιότερα οι φειδωλοί του Σόιμπλε για την ευρωζώνη, οι Βίσεγκραντ για το μεταναστευτικό και οι Βόρειοι για το Ουκρανικό, πότε θα βγουν; Όταν καταρρεύσει όλη η Μεσόγειος.

Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κάτι ψιθύρισε στη συνέντευξη Τύπου όχι βέβαια για ειρήνη και κατάπαυση πυρός αλλά να μην γίνονται επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Δηλαδη μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, αντί να χρησιμοποιήσει την ισχύ της για να πει ειρήνη τώρα, λέει γενικά και αόριστα ό,τι λένε όλοι οι άλλοι. Και η χώρα που όπως κομπάζει είναι η πρώτη στα σύνορα με την Ευρώπη, καλωσορίζει που θα συζητηθεί το άρθρο 42,7 για αμοιβαία αμυντική συνδρομή τους επόμενους μήνες χωρίς να δίνει κατεύθυνση ή να βάζει το πλαίσιο.

Ο Αλέξης Τσίπρας από την Τετάρτη πρότεινε η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της όχι για να ενισχύσει τον ρόλο της στον πόλεμο αλλά για να διοργανώσει Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου (ένα σχήμα που ίδρυσε το 2016 μαζί με τον Ολάντ) στην Κρήτη. Που θα ήταν κάτι που θα έπιανε τόπο και λόγω της αλληλεγγύης στην Κύπρο και λόγω της Κυπριακής Προεδρίας.

Η Σύνοδος θα είχε τρεις σκοπούς:

Πρώτον να δοθεί σαφές μήνυμα για ειρήνη και άμεση κατάπαυση πυρός. Και ενδεχομένως να προσκληθούν από τις αραβικές χώρες και εκπροσώπους της ναυτιλίας για να συζητηθεί η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐα. Και βέβαια να συζητηθούν ευρωπαϊκά μέτρα για ακρίβεια.

Δεύτερον η διαμόρφωση κοινής πρότασης προκειμένου να καταστεί επιχειρησιακό το άρθρο 42.7, δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Συνθήκης της Λισαβόνας. Με μετεξέλιξη της ισπανικής πρότασης για μια Κοινή Πολιτική Άμυνας, με βάση την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, που θα ενσωματώνει τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό στις ευρωτουρκικές θέσεις.

Και τρίτον σαφές μήνυμα των Νοτίων για άμεση κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία. Χωρίς de jure αναγνώριση απώλειας εδαφών ή παραχώρηση νέων εδαφών. Αλλά με σαφή αναγνώριση ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Θα έχει ευρωπαϊκή προοπτική.

Δηλαδή αν δεν βγουν μπροστά τώρα οι Μεσογειακοί όπως έβγαιναν παλιότερα οι φειδωλοί του Σόιμπλε για την ευρωζώνη, οι Βίσεγκραντ για το μεταναστευτικό και οι Βόρειοι για το Ουκρανικό, πότε θα βγουν; Όταν καταρρεύσει όλη η Μεσόγειος; Όταν αρχίσουν οι προσφυγικές ροές που αυτοί που ζητωκραύγαζαν για πόλεμο θα φωνάζουν πνίξτε τους στα pushbacks? Όταν εκτιναχθεί και άλλο το πετρέλαιο και η ακρίβεια και φτάσουμε σε οικονομική κρίση; Όταν αρχίσουν τρομοκρατικά χτυπήματα; Όταν σκοτωθούν και άλλοι χιλιάδες στην Ουκρανία και οι Ουκρανοί χτυπήσουν και άλλα ελληνικά πλοία εκτός από τα τρία που έχουν χτυπήσει;