Κίνδυνος απαξίωσης για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, δεν ανακάμπτει το ΠΑΣΟΚ και ο πρώην πρωθυπουργός αναμένει.

Η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τις εκλογές και η κεντροαριστερά βρίσκεται σε κρίση, μη μπορώντας να συγκροτήσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

-Το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν το Συνέδριό του βρίσκεται σε εσωστρέφεια και πολύ μακριά από τον κύριο στόχο του για «πρώτο κόμμα στις εκλογές έστω και με μια ψήφο». Για να είμαστε ακριβείς ο στόχος αυτός δείχνει ανέφικτος, ενώ όλη η στρατηγική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει πλέον ως πραγματικό στόχο τη δεύτερη θέση. Γι΄ αυτό και το Συνέδριό του δείχνει να είναι προσανατολισμένο στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ως προς τον έλεγχο του κόμματος και όχι σε μια στρατηγική νίκης στις επόμενες εκλογές.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει πλήρη έλλειψη στρατηγικής καθώς είναι βαθιά διχασμένος και κινδυνεύει με απαξίωση. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών και στελεχών του αναμένει απλώς το κόμμα Τσίπρα, ενώ ομάδα στελεχών υπό τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παππά, τον Τρύφωνα Αλεξιάδη και άλλους επιμένουν είτε σε συμμαχία ως κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα είτε σε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, με τον Σωκράτη Φάμελλο να μην έχει λάβει ακόμα τις τελικές του αποφάσεις αναμένοντας προφανώς μια διαπραγμάτευση με τον πρώην πρωθυπουργό. Όσο αργεί να λάβει τις αποφάσεις του και να ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλ. Τσίπρας τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινδυνεύει με απαξίωση και συνεπώς με σημαντικές φυγόκεντρες δυνάμεις. Τελευταία δε ο Παύλος Πολάκης δείχνει να προωθεί ξανά τις ηγετικές του βλέψεις προσβλέποντας στη θέση του Σωκράτη Φαμέλλου.

-Η Νέα Αριστερά επίσης βαδίζει προς την διάσπαση καθώς ο Αλέξης Χαρίτσης είναι βέβαιον ότι το επόμενο διάστημα θα παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματος και θα αναλάβει πρόεδρος στέλεχος της πλειοψηφίας. Ζητούμενο αν θα παραμείνει ενωμένη η Κοινοβουλευτική Ομάδα τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Όλα δείχνουν πως ένα μέρος θα προσανατολιστεί ως ρεύμα ιδεών προς τον Αλέξη Τσίπρα με την πλειοψηφία να έχει ως πρώτη επιλογή τη συνεργασία με τον Γιάνη Βαρουφάκη, χωρίς να αποκλείεται και κάθοδο στις εκλογές χωρίς συνεργασία.

-Η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στην «αυτόνομη πορεία» κόβει τις γέφυρες με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ενώ η διεύρυνση που επιδιώκει η Χαριλάου Τρικούπη δεν φαίνεται να αποδίδει.

Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας αναμένει, με τη στρατηγική του ...σπεύδε βραδέως να δικαιώνεται...