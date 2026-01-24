Η δικαίωση του Dnews και των «Παιχνιδιών Εξουσίας» που είχαν αναδείξει το πρόβλημα!- Αποκλείεται πλέον η Δημοκρατική Συμπαράταξη.

«Αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο, δεν παίρνει το bonus- Θα αλλάξει στο Συνέδριό του;» ήταν (ΕΔΩ) το πρώτο θέμα του Dnews στις 29 Δεκεμβρίου.

Και παρότι κάποιοι επιχείρησαν να μας λοιδορήσουν, ακόμα και να μας αποδώσουν (ως συνήθως) ...σκοπιμότητες, αποδεικνύεται πως το ρεπορτάζ μας ήταν ολόσωστο.

Και το ΠΑΣΟΚ στο επικείμενο Συνέδριό του αλλάζει το Καταστατικό του και γίνεται ενιαίο -πολυτασικό παρακαλώ- κόμμα, προκειμένου να κερδίσει το κλιμακωτό -έως 50 έδρες- bonus, εφόσον στην κάλπη έρθει πρώτο κόμμα.

Τον τρόπο που θα μετατραπεί το ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα εξετάζει με προσοχή η Χαριλάου Τρικούπη αφού υπάρχει το πρόβλημα με τα χρέη των 500.000.000 περίπου ευρώ προς τις τράπεζες που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί, πλην όμως σε διαφορετική περίπτωση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Επιπλέον, τα κόμματα (πχ ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου) και οι τάσεις που συναποτελούν το ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν μέρος της κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε έτος η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι δε ερώτημα αν τα κόμματα αυτοδιαλυθούν προκειμένου να γίνουν τάσεις. Αυτά και άλλα ερωτήματα που προκύπτουν θα απαντηθούν, εάν υπάρξουν απαντήσεις, το επόμενο διάστημα, έως τις αρχές Μαρτίου.

Υπάρχει ωστόσο ένα συμπέρασμα και ένα πολιτικό ερώτημα:

-Το συμπέρασμα είναι πως το ΠΑΣΟΚ αποκλείει εντελώς τη συμπόρευση με άλλα κόμματα προεκλογικά: Η υιοθέτηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του μοντέλου που υιοθέτησε η Φώφη Γεννηματά και το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη διέρρεε πως μπορεί να υιοθετήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν υπάρχει πλέον στον ορίζοντα.

-Το ερώτημα είναι τι νόημα μπορεί να έχει η αλλαγή αυτή του Καταστατικού από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ απέχει παρασάγγας από την πρώτη θέση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Επιπλέον, το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών ξεκινάει από τη στιγμή που το πρώτο κόμμα λάβει 25%. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές να διπλασιάσει τα ποσοστά του;