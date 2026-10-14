Η λίστα με τα κλειστά σχολεία σε Ρόδο και Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας.

Κλειστά σχολεία θα έχουμε και αύριο σε Εύβοια και Ρόδο λόγω λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σαρώνει τις περιοχές. Στην Εύβοια και στην Ρόδο η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη δρόμοι πλημμύρισαν από τους μεγάλους όγκους νερού. Οι εικόνες που καταγράφονται αποτυπώνουν το μέγεθος των προβλημάτων που προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της σοβαρά προβλήματα ενώ η αποτίμηση των ζημιών και η αποκατάσταση των υποδομών αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τις τοπικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε επιβεβλημένη η απόφαση για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων τόσο σε Δήμους της Εύβοιας όσο και στο νησί της Ρόδου. Όπως τονίζουν οι οικείες δημοτικές Αρχές η παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων πάρθηκε δεδομένου ότι οι συνέπειες της κακοκαιρίας εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους στις μετακινήσεις και τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

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Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στην Εύβοια

Με απόφαση του δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σύμφωνα με την ενημέρωση « Η αναστολή κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς κατάρρευση τμήματος της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Ιστιαίας (στο οδικό τμήμα μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου) - συνεπεία των εξελισσόμενων επικίνδυνων καιρικών

φαινομένων (ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων και θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων) - καθιστά αντικειμενικά αδύνατη και άκρως επικίνδυνη την οδική πρόσβαση και μετακίνηση προς τις σχολικές μονάδες.»

Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο και στο δήμο Διρφύων Μεσσαπίων με απόφαση του δημάρχου Αντώνη Σπυρόπουλου. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση «Τη διακοπή μαθημάτων, για την Πέμπτη 15/10/2026 σε όλες τις Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, καθώς και στον Παιδικό, Βρεφονηπιακό Σταθμό και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθηκών.»

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Κλειστά και στη Ρόδο τα σχολεία

Κλειστά και αύριο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για την καταγραφή ζημιών. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Η απόφαση περιλαμβάνει:

▪️ Τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία.

▪️ Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

▪️ Τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

▪️ Το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου «Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων και της καταγραφής των ζημιών σε κτήρια, αύλειους χώρους και εγκαταστάσεις, πριν από την επιστροφή των παιδιών και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.»

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