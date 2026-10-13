«Επενδύουμε στη φοιτητική στέγη και δρομολογούμε μια μόνιμη υποδομή για τους φοιτητές της ΑΣΚΤ» τόνισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Ένα σημαντικό βήμα για τη φοιτητική στέγαση στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) δρομολογείται με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη χρηματοδότηση αγοράς κτιρίου που θα αξιοποιηθεί ως φοιτητική εστία.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις προβλέπεται προϋπολογισμός έως 7.450.000 ευρώ για την ΑΣΚΤ, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026-2030. Η πρωτοβουλία δίνει για πρώτη φορά στη Σχολή τη δυνατότητα να αποκτήσει δική της φοιτητική εστία, καλύπτοντας μια πάγια ανάγκη της φοιτητικής κοινότητας.

Τι θα καλύπτει η χρηματοδότηση

Το ποσό των 7,45 εκατ. ευρώ δεν αφορά μόνο την αγορά του ακινήτου. Μπορεί να καλύψει και τις αναγκαίες εργασίες για τη μετατροπή του σε κατάλληλο χώρο φιλοξενίας φοιτητών. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για φοιτητές και οικογένειες. Η δημιουργία φοιτητικής εστίας ενισχύει τις δυνατότητες στήριξης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και παράλληλα προσθέτει μία μόνιμη υποδομή στην περιουσία της Σχολής. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει, πέραν της αγοράς του ακινήτου, τις αναγκαίες παρεμβάσεις ανακαίνισης και λειτουργικής διαμόρφωσής του, τις απαιτούμενες μελέτες και τις συναφείς δαπάνες, ώστε το κτήριο να καταστεί κατάλληλο για τη νέα του χρήση.

Οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις για την ΑΣΚΤ

Η νέα παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των υποδομών και της λειτουργίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Για το 2026 έχουν προβλεφθεί 800.000 ευρώ για τη συντήρηση, την επισκευή και τη λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών της Σχολής. Παράλληλα, είχε προηγηθεί έκτακτη επιχορήγηση ύψους 245.935 ευρώ για την κάλυψη αυξημένων λειτουργικών αναγκών. Η απόκτηση κτιρίου για φοιτητική εστία θα μπορούσε να προσθέσει μια μόνιμη υποδομή στην περιουσία του Ιδρύματος και να διευρύνει τις δυνατότητες στήριξης των φοιτητών.

Σοφία Ζαχαράκη: «Η φοιτητική στέγη είναι ένα πραγματικό ζήτημα»

Στη σημασία της πρωτοβουλίας για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση δεν θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονομική δυνατότητα κάλυψης του κόστους στέγασης. Όπως δήλωσε: «Για πρώτη φορά δημιουργούμε τη δυνατότητα η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών να αποκτήσει κτήριο για τη δική της φοιτητική εστία, με χρηματοδότηση έως 7,45 εκατομμύρια ευρώ. Η φοιτητική στέγη είναι ένα πραγματικό ζήτημα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει μακριά από το σπίτι του δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το εάν η οικογένειά του μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος της στέγασης. Στηρίζουμε έμπρακτα ένα ιστορικό Ίδρυμα της χώρας μας και, κυρίως, τους ανθρώπους του».