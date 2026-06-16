Στην πιο καθοριστική καμπή τους μπαίνουν οι Πανελλήνιες 2026, καθώς από σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, ξεκινούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, που αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής για μια σειρά πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολών. Η αρχή γίνεται με τα Αγγλικά, με χιλιάδες υποψηφίους να επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα για έναν ακόμη κρίσιμο σταθμό στην προσπάθειά τους για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η εξέταση των Αγγλικών ανοίγει έναν κύκλο δοκιμασιών που θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουνίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες αλλά και τα μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους των αντίστοιχων σχολών. Το ειδικό μάθημα των Αγγλικών δεν εξετάζει μόνο τη γνώση της γλώσσας αλλά και την ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης και παραγωγής γραπτού λόγου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαχειριστούν κείμενα αυθεντικού λόγου, ασκήσεις γλωσσικής επάρκειας και να συντάξουν δικό τους κείμενο στην αγγλική γλώσσα, ακολουθώντας συγκεκριμένες επικοινωνιακές οδηγίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για όσους διεκδικούν μία θέση στα ΤΕΦΑΑ, ολοκληρώνοντας σταδιακά το παζλ των φετινών Πανελλαδικών.
Πανελλήνιες 2026: Στις 10 ξεκινά η εξέταση στα Αγγλικά - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα διαδικαστικά της εξέτασης, καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 09:30 το πρωί, με την εξέταση να ξεκινά στις 10:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Η προσκόμιση του δελτίου εξεταζομένου είναι υποχρεωτική, ενώ συνιστάται να έχουν μαζί τους και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίησή τους. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως και προετοιμασμένοι, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των επιτηρητών και των υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων.
Πανελλήνιες 2026: Έως 25 Ιουνίου τα ειδικά μαθήματα – Όλο το πρόγραμμα, οι ώρες
Τρίτη 16 Ιουνίου: Αγγλικά (10:00 π.μ.)
Τετάρτη 17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο (08:30 π.μ.)
Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο (08:30 π.μ.)
Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά (08:30 π.μ.)
Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)
Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (08:30 π.μ.)
Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά (08:30 π.μ.)
Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά (08:30 π.μ.)
Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά (08:30 π.μ.)
Πανελλήνιες 2026: Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα στα Αγγλικά
Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, θα γίνει μετά τις 12:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας πατώντας ΕΔΩ
Πού θα εξεταστούν όσοι υποψήφιοι δίνουν προφορικά: Η λίστα με τα εξεταστικά κέντρα
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 - Άνω Πατήσια).
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο και 50ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 - Αθήνα).
γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΡΗΤΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Ράλλειο Λύκειο Θηλέων και Ράλλειο Γυμνάσιο Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 1, Τ.Κ. 18547 - Πειραιάς)
δ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131 - Θεσσαλονίκη).
Πώς θα γίνει η εξέταση στα Αγγλικά για τις Πανελλήνιες 2026
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το κείμενο μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη ή ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία ή άλλα θέματα που κρίνονται πρόσφορα από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ).
Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.
α) Οι τρεις - τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Κατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.β) Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.
Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της ΚΕΕΜ.
Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗΔίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».
β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».
γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».
Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.
Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων.
Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.
Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.
Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.
Πανελλήνιες 2026: Πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες
Μετά το τέλος των Ειδικών Μαθημάτων, το ενδιαφέρον θα μεταφερθεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων στα τέλη Ιουνίου με επικρατέστερη ημερομηνία την 26η Ιουνίου. Η ανακοίνωσή τους θα συνοδευτεί από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων, τα οποία θα δώσουν την πρώτη ασφαλή εικόνα για την πορεία των Βάσεων 2026. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων, πριν από την τελική ανακοίνωση των Βάσεων 2026στα πανεπιστήμια στα τέλη Ιουλίου.
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