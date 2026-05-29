Τα σημεία που εστιάζεται η βαθμολόγηση στο μάθημα της Έκθεσης στις Πανελλήνιες 2026 - Τα καθήκοντα των βαθμολογητών και το πρωτοκόλλο αναβαθμολόγησης.

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση) «έκοψε» παραδοσιακά το νήμα της πρεμιέρας των Πανελληνίων 2026 με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων να βρίσκονται ήδη στα εξεταστικά κέντρα έχοντας λάβει τα θέματα της εξέτασης.

Το μάθημα, γνωστό στο ευρύ κοινό ως «Έκθεση», δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην παραγωγή κειμένου, αλλά εξετάζει συνολικά την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να παράγουν λόγο μέσα από διαφορετικά είδη κειμένων. Στους υποψηφίους δίνονται δύο ή τρία κείμενα συνολικής έκτασης έως τριών σελίδων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία. Ένα από αυτά είναι υποχρεωτικά λογοτεχνικό κείμενο, όπως ποίημα, διήγημα ή απόσπασμα μυθιστορήματος ή θεατρικού έργου. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι άρθρα, δοκίμια, συνεντεύξεις, επιστημονικά ή πληροφοριακά κείμενα, ακόμη και αφίσες, σκίτσα ή διαγράμματα.Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθεί η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών σε διαφορετικά κειμενικά είδη, αλλά και η δυνατότητά τους να εντοπίζουν νοήματα, επιχειρήματα, στάσεις και τρόπους πειθούς. Η δομή της εξέτασης περιλαμβάνει τέσσερα συνολικά θέματα.

UPD: Αυτά είναι τα θέματα της Έκθεσης στις Πανελλήνιες 2026

Λίγο μετά τις 10 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσημα στην ιστοσελίδα του το θέμα της Έκθεσης και τα υπόλοιπα ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.

Το θέμα της Έκθεσης στις Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων είναι η Μοναξιά και η Τρίτη Ηλικία (Ηλικιωμένοι). Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.

Το πρώτο θέμα αφορά τη σύνοψη ή τη συνοπτική απόδοση απόψεων ενός μη λογοτεχνικού κειμένου και βαθμολογείται με 20 μονάδες. Οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν με σαφήνεια και πυκνότητα τα βασικά σημεία του κειμένου, αποφεύγοντας προσωπικά σχόλια. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει τρία ερωτήματα σχετικά με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και εξετάζει την κατανόηση, την ερμηνεία και την κριτική προσέγγιση των κειμένων. Οι υποψήφιοι μπορεί να χρειαστεί να εντοπίσουν βασικές θέσεις του συγγραφέα, να αναλύσουν εκφραστικά μέσα, να συγκρίνουν κείμενα ή να αξιολογήσουν επιχειρήματα και τίτλους. Το συγκεκριμένο μέρος βαθμολογείται με 35 μονάδες. Το τρίτο θέμα αφορά το λογοτεχνικό κείμενο και ζητά από τους μαθητές να γράψουν ένα ερμηνευτικό σχόλιο 100 έως 200 λέξεων. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναδείξουν τα βασικά θέματα ή τα ερωτήματα που προκύπτουν από το κείμενο και να τοποθετηθούν προσωπικά με τεκμηριωμένο τρόπο. Η βαθμολογία του είναι 15 μονάδες. Το τέταρτο και τελευταίο θέμα είναι η παραγωγή κριτικού λόγου, δηλαδή το βασικό κομμάτι της Έκθεσης. Οι μαθητές πρέπει να συντάξουν κείμενο 300 έως 400 λέξεων σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, αναπτύσσοντας προσωπική άποψη, συμφωνώντας ή διαφωνώντας με θέσεις και προβληματισμούς που θέτουν τα κείμενα αναφοράς. Το θέμα αυτό βαθμολογείται με 30 μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η επιτυχία στο μάθημα απαιτεί ψυχραιμία, σωστή διαχείριση χρόνου και προσεκτική ανάγνωση των εκφωνήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σαφήνεια του λόγου, στην τεκμηρίωση των απαντήσεων και στη σωστή χρήση της γλώσσας. Παράλληλα, οι μαθητές καλούνται να αποφύγουν την αποστήθιση έτοιμων εκθέσεων και να εστιάσουν στην ουσιαστική κατανόηση των θεμάτων και στην ανάπτυξη αυθεντικού και οργανωμένου λόγου, καθώς τα ζητούμενα απαιτούν πλέον κριτική σκέψη και όχι μηχανική αναπαραγωγή γνώσεων.

Τι ώρα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας το θέμα της Έκθεσης ΓΕΛ

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τα θέματα της Έκθεσης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

Τα σημεία «κλειδιά» που εστιάζουν οι βαθμολογητές στην Έκθεση στις Πανελλήνιες 2026

Οι βαθμολογητές δεν αναζητούν «έτοιμα» κείμενα αλλά μαθητές που μπορούν να αναπτύξουν με σαφήνεια και τεκμηρίωση τις απόψεις τους. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς και βαθμολογητές, η πρώτη εικόνα που σχηματίζεται από ένα γραπτό αφορά τη δομή και την οργάνωση του κειμένου. Μια καλοδουλεμένη εισαγωγή, ένα κύριο μέρος με λογική ανάπτυξη επιχειρημάτων και ένας ουσιαστικός επίλογος δείχνουν ότι ο μαθητής έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται σωστά τον γραπτό λόγο. Η σαφήνεια στην ανάπτυξη των ιδεών θεωρείται βασικό στοιχείο για μια υψηλή βαθμολογία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συνοχή του κειμένου. Προσέχουν αν οι παράγραφοι συνδέονται ομαλά μεταξύ τους και αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί σωστά μεταβατικές λέξεις και φράσεις. Ένα κείμενο που «ρέει» φυσικά χωρίς απότομες αλλαγές θεμάτων δημιουργεί καλύτερη εικόνα και βοηθά τον αναγνώστη να παρακολουθήσει ευκολότερα τη σκέψη του μαθητή. Σημαντικό ρόλο παίζει και το λεξιλόγιο. Οι βαθμολογητές αναζητούν πλούτο εκφράσεων, σωστή χρήση της γλώσσας και αποφυγή επαναλήψεων ή κλισέ διατυπώσεων. Εκφράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί υπερβολικά τα προηγούμενα χρόνια ή γενικόλογες φράσεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο δεν εντυπωσιάζουν πλέον. Αντίθετα, ένα φυσικό, αυθεντικό και ώριμο ύφος μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Καθοριστικό στοιχείο θεωρείται επίσης η κριτική σκέψη. Οι εξεταστές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής επεξεργάζεται το θέμα και αναπτύσσει τα επιχειρήματά του. Δεν αρκεί μια απλή παράθεση ιδεών, ζητούμενο είναι η τεκμηριωμένη άποψη, η σύνδεση με κοινωνικά δεδομένα και η ικανότητα να παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη σκέψη με λογική συνέχεια. Οι προσωπικές απόψεις βαθμολογούνται θετικά όταν συνοδεύονται από επιχειρήματα και παραδείγματα. Ένας μαθητής που μπορεί να συνδέσει το θέμα με την καθημερινότητα, την κοινωνία, την εκπαίδευση ή σύγχρονα ζητήματα δείχνει ώριμη σκέψη και ουσιαστική κατανόηση του ζητούμενου.

Παράλληλα, οι βαθμολογητές εξετάζουν προσεκτικά την ορθογραφία, τη σύνταξη και τη σωστή χρήση σημείων στίξης. Ένα προσεγμένο γραπτό χωρίς πολλά γλωσσικά λάθη βοηθά στη συνολική εικόνα και δείχνει επιμέλεια από την πλευρά του υποψηφίου. Τέλος, οι ειδικοί τονίζουν πως το μεγαλύτερο λάθος στην Έκθεση είναι η προσπάθεια εντυπωσιασμού χωρίς ουσία. Οι εξεταστές προτιμούν ένα απλό αλλά σωστά δομημένο και τεκμηριωμένο κείμενο από ένα υπερβολικά «φορτωμένο» γραπτό με δύσκολες λέξεις και ασύνδετες ιδέες. Η καθαρότητα σκέψης, η αυθεντικότητα και η σωστή ανάπτυξη επιχειρημάτων είναι τελικά τα στοιχεία που ξεχωρίζουν ένα πολύ καλό γραπτό στις Πανελλήνιες.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα της βαθμολόγησης της Έκθεσης

Αμέσως μετά την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας των Πανελληνίων, εκκινεί και το πρωτόκολλο της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κανόνες, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αδιαβλητότητας και της αντικειμενικότητας. Κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα περνά από δύο στάδια βαθμολόγησης:

Πειραματική βαθμολόγηση: Γίνεται το απόγευμα της επομένης της εξέτασης. Αποτελεί μια πρώτη δοκιμή διόρθωσης, ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημεία που χρήζουν διευκρινίσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) αποστέλλει γραπτές οδηγίες στα Βαθμολογικά Κέντρα.

Κανονική βαθμολόγηση: Ξεκινά μετά τις 12:00 το μεσημέρι της μεθεπόμενης ημέρας από την εξέταση, δίνοντας χρόνο στα Β.Κ. να παραλάβουν τις σχετικές διευκρινίσεις. Η πρόωρη έναρξη απαγορεύεται, εκτός αν υπάρξει ειδική οδηγία από την Κ.Ε.Ε. Τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία, τοποθετούνται σε φακέλους και παραδίδονται στους βαθμολογητές. Κάθε καθηγητής αναλαμβάνει τουλάχιστον 60 γραπτά, και η ανώτατη ποσότητα ανέρχεται στα 300. Η βαθμολόγηση γίνεται με κόκκινο στυλό, σε κλίμακα 0-100. Ο τελικός βαθμός μετατρέπεται στη δεκαδική κλίμακα 0-20. Το ίδιο γραπτό διορθώνεται από δεύτερο βαθμολογητή, με πράσινο στυλό, που σημειώνει τυχόν λάθη ή ατέλειες. Η δεύτερη βαθμολόγηση καλό είναι να γίνεται σε ξεχωριστό χώρο.

Η περίπτωση αναβαθμολόγησης και το πρωτόκολλο του τρίτου βαθμολογητή

Εάν υπάρχει διαφορά άνω των 12 μονάδων μεταξύ πρώτης και δεύτερης βαθμολογίας, το γραπτό περνά σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Αυτός επιλέγεται ανάμεσα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς και βαθμολογεί με μαύρο στυλό, χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμών.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα γραπτά φυλάσσονται στα Βαθμολογικά Κέντρα ή σε ειδικά ορισμένους χώρους μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται. Η διαδικασία βαθμολόγησης αποτελεί κρίσιμο στάδιο για τις Πανελλαδικές, καθώς κρίνει την πρόσβαση χιλιάδων υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με αυστηρές δικλίδες ασφαλείας, στοχεύει στην αντικειμενική και αδιάβλητη αξιολόγηση των μαθητών.